DSÖ’den Hantavirüs uyarısı: Küresel sağlık alarm

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika çıkışlı bir yolcu gemisinde tespit edilen Hantavirüs vakaları sonrası acil durum brifingi düzenledi. İnsandan insana bulaşma ihtimali ve yüksek ölüm oranı, küresel sağlık endişelerini artırdı.

Vaka sayısı artarken bulaş zinciri araştırılıyor

DSÖ’nün son açıklamasına göre, gemiyle bağlantılı kesinleşmiş vaka sayısı 7’ye yükseldi. Süreci kritik hale getiren en önemli unsurun, virüsün insandan insana bulaşma ihtimali olduğuna dair güçlü bulgular olduğu ifade edildi. Normalde kemirgen kaynaklı bir zoonoz olan virüsün farklı bir bulaş dinamiği göstermesi, incelemelerin bu yönde derinleştirilmesine neden oldu.

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüsler, kemirgenler aracılığıyla taşınan ve insanlarda ağır klinik tablolara yol açabilen viral bir grup olarak biliniyor. Bulaşma çoğunlukla enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürüğüyle temas sonucunda gerçekleşiyor. Kurumuş partiküllerin solunması en yaygın bulaş yolu olarak öne çıkarken, nadir durumlarda kemirgen ısırıkları da risk oluşturabiliyor. Ölüm oranı bölgelere göre değişmekle birlikte bazı vakalarda %50’ye kadar çıkabiliyor.

Erken belirtiler diğer hastalıklarla karışıyor

Hastalığın erken dönem semptomlarının grip, Kovid-19 ve bazı viral enfeksiyonlarla benzerlik göstermesi tanıyı zorlaştırıyor. Maruziyetten 1 ila 6 hafta sonra ortaya çıkan belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve karın ağrıları ile mide bulantısı ve kusma yer alıyor. İlerleyen süreçte akciğerlerde sıvı birikimi ve solunum yetmezliği gelişebiliyor.

Bölgelere göre farklı klinik tablolar

Virüsün etkisi coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor. Amerika kıtasında Hantavirüs Kardiyopulmoner Sendromu (HCPS) görülürken, Avrupa ve Asya’da Böbrek Sendromlu Hemorajik Ateş (HFRS) öne çıkıyor. Özellikle Andes virüsünün sınırlı da olsa insandan insana bulaşabilen tek tür olarak dikkat çektiği belirtildi.

DSÖ’den tedavi ve önlem vurgusu

DSÖ, virüsün genetik yapısına yönelik çalışmaların sürdüğünü, ancak hastalığa özgü kesin bir tedavi bulunmadığını açıkladı. Mevcut durumda yoğun destekleyici tıbbi bakımın hayatta kalma şansını artırdığı vurgulandı. Kurum, özellikle liman kentleri ve gemi seyahatlerinde hijyen önlemlerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkat çekti.