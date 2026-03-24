Bakan Gürlek, Özel ve Emir'den kazandığı 150 bin liralık tazminatı AFAD'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında iki ayrı manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bakan Gürlek, kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı.