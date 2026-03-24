WSJ: “Körfez ülkeleri, İran'a yönelik operasyonlara yaklaşıyor”

Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına onay verdi. Bu hamle, Riyad’ın daha önce "hava sahasının saldırılar için kullanılmayacağı" yönündeki resmi açıklamalarıyla çelişki oluşturuyor.

Kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın operasyona katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın askeri sürece dahil olmasının an meselesi olduğunu öne sürdü.

BAE'de güvenlik önlemleri ve askeri hazırlık

Operasyonun bir diğer ayağında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ordu birliklerini çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı bildirildi. Bu süreçte Dubai'de bulunan İran Hastanesi ve İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının ise tamamen kapatıldığı iddia edildi. Öte yandan ABD ordusu, Körfez ülkelerinin sağladığı yardımlar konusunda yorum yapmaktan kaçınarak topu ilgili ülke yönetimlerine attı.



