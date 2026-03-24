Senatör Van Hollen: “Trump, İran konusunda yalan söylüyor”

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İranlı yetkililerle verimli görüşmeler yapıldığına dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

(AA)
Demokrat Senatör Chris Van Hollen, CNN kanalına verdiği röportajda Başkan Trump’ın İran ile yürütüldüğünü iddia ettiği müzakerelere ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Trump’ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve talepleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerini hedef alan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz" diyerek iddiaların asılsız olduğunu savundu. Trump, son açıklamasında son iki gündür "çok iyi" ve "yapıcı" görüşmeler yapıldığını, bu nedenle enerji altyapısına yönelik saldırıların 5 gün ertelendiğini duyurmuştu.

Savaş suçu uyarısı ve uluslararası hukuk

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehditlerinin uluslararası hukuk nezdinde ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Bu tür adımların "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceğini belirten Senatör, bu tür eylemleri gerçekleştirenleri sorumlu tutacak sistemlerin önemini vurguladı. Trump'ın görüşme iddiaları, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından da daha önce reddedilmişti.


 

