Bakan Güler Eurofighter tedariki için İngiltere’ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon savaş uçağı sürecini görüşecek.

Yayınlama Tarihi:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in resmi daveti üzerine bugün İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaretin ana gündem maddesini savunma sanayii iş birliği ve savaş uçağı tedarik süreci oluşturacak.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma konularının yanı sıra güvenlik ve savunma sanayisindeki stratejik ortaklıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. 

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaları atılan "Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki" konusu, ziyaretin en kritik başlığı olarak masada yer alacak.

Üretim tesislerinde inceleme yapılacak

Bakan Güler, İngiltere’deki resmi temasları kapsamında sadece diplomatik görüşmelerle sınırlı kalmayacak. Milli Savunma Bakanı’nın, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının imal edildiği üretim tesislerini de yerinde incelemesi bekleniyor.


 

