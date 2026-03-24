İran, İsrail'e gece yarısı 6 saldırı düzenledi

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, İran kaynaklı füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma mekanizmalarının aktif hale getirildiği duyuruldu. Saldırıların ardından Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri yükselirken, Gush Dan bölgesi ile Beer Sheva ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerinde sirenler çaldı. İsrail ordusu, operasyonların yeni bir emre kadar kesintisiz süreceği mesajını verdi.

Tel Aviv'de şarapnel ve füze parçaları hasara yol açtı

Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Tel Aviv'in dört farklı noktasına füze parçaları ve şarapneller isabet etti. İsabet alan bölgelerde 4 katlı bir binada yangın çıkarken, park halindeki bazı araçlar alev aldı. Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, olaylarda 6 kişinin hafif yaralandığını teyit etti. Öte yandan füzelerden birinin boş araziye düştüğü bildirildi.



