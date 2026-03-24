Avrupa ve Asya arasında LNG rekabeti kızışıyor

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırılar, küresel LNG piyasasında ciddi bir arz sıkıntısını beraberinde getirdi. Özellikle Katar'ın Ras Laffan tesisine düzenlenen füze saldırılarının ardından ihracat kapasitesinin yüzde 17 oranında düşmesi, Asyalı alıcıları alternatif kaynak arayışına itti. Bu durum, bölgedeki spot LNG fiyatlarını yukarı çekerek ABD ve Nijerya menşeli esnek arzın yönünü değiştirmesine neden oldu.

Gemiler Avrupa yerine Asya limanlarına yöneldi

Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, 3 Mart'tan bu yana Avrupa rotasında ilerleyen 11 kargo rotasını Asya'ya kırdı. ABD’den yüklenen ve 19 Mart’ta Fransa’nın Montoir limanı yerine Asya’ya yönelen "La Seine" gemisi bu durumun son örneği oldu. Benzer şekilde "BW Brussels" ve "LNG Cross River" isimli gemilerin de şu anda Hindistan’ın Dahej limanına doğru yol aldığı bildirildi.



