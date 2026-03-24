Avrupa ve Asya arasında LNG rekabeti kızışıyor

Orta Doğu'daki arz kesintileri nedeniyle Avrupa'ya gitmesi beklenen 11 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, rotasını yüksek fiyat teklif eden Asya pazarına çevirdi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırılar, küresel LNG piyasasında ciddi bir arz sıkıntısını beraberinde getirdi. Özellikle Katar'ın Ras Laffan tesisine düzenlenen füze saldırılarının ardından ihracat kapasitesinin yüzde 17 oranında düşmesi, Asyalı alıcıları alternatif kaynak arayışına itti. Bu durum, bölgedeki spot LNG fiyatlarını yukarı çekerek ABD ve Nijerya menşeli esnek arzın yönünü değiştirmesine neden oldu.

Gemiler Avrupa yerine Asya limanlarına yöneldi

Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, 3 Mart'tan bu yana Avrupa rotasında ilerleyen 11 kargo rotasını Asya'ya kırdı. ABD’den yüklenen ve 19 Mart’ta Fransa’nın Montoir limanı yerine Asya’ya yönelen "La Seine" gemisi bu durumun son örneği oldu. Benzer şekilde "BW Brussels" ve "LNG Cross River" isimli gemilerin de şu anda Hindistan’ın Dahej limanına doğru yol aldığı bildirildi.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
#Gündem / 27 Mart 2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
#Gündem / 27 Mart 2026
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
ABD'den İsrail'e, İran'ın enerji altyapısına saldırmama çağrısı
ABD'den İsrail'e, İran'ın enerji altyapısına saldırmama çağrısı
WSJ: “Körfez ülkeleri, İran'a yönelik operasyonlara yaklaşıyor”
WSJ: “Körfez ülkeleri, İran'a yönelik operasyonlara yaklaşıyor”
İran'dan ABD uçak gemisine tehdit: “Menzilimize girerse vururuz”
İran'dan ABD uçak gemisine tehdit: “Menzilimize girerse vururuz”
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Gündem
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Pakistan-Afganistan çatışması devam ediyor
Pakistan-Afganistan çatışması devam ediyor
