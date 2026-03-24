İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, elebaşılığını B.E. ve F.E.’nin yaptığı şebeke hedef alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen 11 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek 5 zanlıyı yakaladı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırı ve haraç faaliyetleri deşifre edildi

Jandarma birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt üyelerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri finansmanla silahlı eylemler planladıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, bölgedeki çok sayıda iş yerine korku salmak ve haraç toplamak amacıyla silahlı saldırılar düzenledikleri, tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca, nakit para, dijital materyal ve delici aletler ele geçirildi.



