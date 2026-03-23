Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden bilim insanları, Türkiye’nin tektonik yapısına ışık tutacak önemli bir araştırmaya imza attı.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Mustafa Softa ve Araştırma Görevlisi Elif Akgün tarafından yürütülen çalışmada, uydu radar verileri analiz edilerek yer kabuğu hareketleri incelendi.

Araştırma sonucunda, Antalya’dan Karadeniz Ereğli’ye uzanan bir "sıfır hattı" ve bu hat çevresinde bir gerinim bölgesi olduğu tespit edildi.

“Anadolu ortadan ikiye ayrılabilir”

Çalışmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, hareketin milyonlarca yıl içinde kıtasal değişimlere yol açabileceğini belirterek, "Bu gerinim devam ettiği sürece Ankara'nın doğusunda kalan kısım yukarıya, batısında kalan kısmı aşağıya devam edecek. Milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde bu miktar kilometrelere ulaşabilir ve neticesinde Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılması söz konusu olabilir." dedi.

Kutoğlu, bu tablonun temel nedeninin Arap plakasının Afrika plakasından yılda 1,2 santimetre daha hızlı hareket etmesi olduğunu vurguladı. Jeolojik süreçlerin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki etkisine değinen Kutoğlu, "Bu hareket devam ettiği için de zaman içerisinde Doğu Anadolu Fayı'nın kuzeyinin giderek Kuzey Anadolu Fayı'na yaklaşması ve sonunda onunla birleşmesiyle sonuçlanabilir uzun jeolojik süreçler içerisinde. Hatay'dan yukarıya doğru da yine Kuzey Anadolu Fayı'nı kesen bir dik fay hattının meydana gelmesi söz konusu olabilir. Çalışmamız bize bu sonuçları gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.



