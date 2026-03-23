İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50 sınırını aştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık 2025'te yüzde 17,12'ye kadar gerileyen baraj doluluk oranları, kış yağışlarıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Yılbaşından bu yana baraj havzalarına düşen 280,2 milimetrelik yağış, doluluk oranını son 14 günde yüzde 5,12 artırarak yüzde 51,01'e taşıdı. İstatistiklere göre en yüksek artış yüzde 40,9 ile Istrancalar barajında kaydedilirken; Ömerli yüzde 72,36, Elmalı ise yüzde 90,71 doluluk oranına ulaştı.

Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi

Mevcut artışa rağmen veriler, İstanbul'un hala kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Maalesef 2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz. Bu da tabii bizler için pek ümit verici bir durum değil. İstanbul için su sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor."

Prof. Dr. Toros, kentin yıllık su tüketiminin 1 milyar 200 milyon metreküp olduğunu hatırlatarak tasarruf çağrısında bulundu:

"Suyu her nerede kullanıyorsak daha verimli nasıl kullanabiliriz, bunu yapmalıyız. Su tüketimimizi azalttığımız zaman hem daha az fatura ödeyeceğiz hem de İstanbul'umuz daha rahat nefes alacak."



