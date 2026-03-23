AjansHaber Gündem İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50 sınırını aştı

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50 sınırını aştı

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yükselişini sürdürerek yüzde 51,01 seviyesine ulaştı.

(AA)
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50 sınırını aştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık 2025'te yüzde 17,12'ye kadar gerileyen baraj doluluk oranları, kış yağışlarıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Yılbaşından bu yana baraj havzalarına düşen 280,2 milimetrelik yağış, doluluk oranını son 14 günde yüzde 5,12 artırarak yüzde 51,01'e taşıdı. İstatistiklere göre en yüksek artış yüzde 40,9 ile Istrancalar barajında kaydedilirken; Ömerli yüzde 72,36, Elmalı ise yüzde 90,71 doluluk oranına ulaştı.

Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi

Mevcut artışa rağmen veriler, İstanbul'un hala kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: 

"Maalesef 2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz. Bu da tabii bizler için pek ümit verici bir durum değil. İstanbul için su sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor."

Prof. Dr. Toros, kentin yıllık su tüketiminin 1 milyar 200 milyon metreküp olduğunu hatırlatarak tasarruf çağrısında bulundu: 

"Suyu her nerede kullanıyorsak daha verimli nasıl kullanabiliriz, bunu yapmalıyız. Su tüketimimizi azalttığımız zaman hem daha az fatura ödeyeceğiz hem de İstanbul'umuz daha rahat nefes alacak."


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
