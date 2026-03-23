MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsun Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyaret gerçekleştirdi.
MHP’nin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. sene-i devriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin."