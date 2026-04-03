GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Bahçeli’den Türkeş’in 29. vefat yılında kararlılık mesajı: "Lider ülke Türkiye hedefindeyiz"

Bahçeli’den Türkeş’in 29. vefat yılında kararlılık mesajı: "Lider ülke Türkiye hedefindeyiz"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda; "İç barış ülküsü" vurgusu yaparak, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye’yi süper güç yapma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Yayınlama Tarihi:
Bahçeli’den Türkeş’in 29. vefat yılında kararlılık mesajı: "Lider ülke Türkiye hedefindeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu lideri Merhum Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinin 29. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma mesajı paylaştı. Türkeş’i "Türk milliyetçiliğini siyasi bir projeye dönüştürerek sınırların ötesine taşıyan büyük bir devlet adamı" olarak niteleyen Bahçeli, açılan ülkücü yolun bugün Türkiye’nin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

"Fırtınalı yılların tavizsiz mücadele insanı"

Bahçeli, Türkeş’in hayatı boyunca hiçbir menfaat vaadine boyun eğmediğini ve en zorlu şartlarda dahi fikri tutarlılığından ödün vermediğini vurguladı. Türkeş’in "Emanet olunan davayı kucakladım, hiç arkama bakmadan yürüyorum" sözlerini hatırlatan Bahçeli, onun Türk milletinin kurtuluşunu topyekun bir kalkınmada gördüğünü belirtti. Türkeş’in fani ömrünü ülkesine ve ülkülerine adadığını ifade eden MHP Lideri, merhumun davasını "Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletini" esas alan sarsılmaz bir temele oturttuğunun altını çizdi.

Terörsüz türkiye ve iç barış ülküsü

Mesajında Türkeş’in milliyetçilik anlayışının merkezine "insan sevgisi"ni koyduğunu hatırlatan Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Merhum Türkeş’in 'iç barış ülküsü' ifadesi, bugün her türlü fitne ve tefrikaya karşı en güçlü panzehirdir. Bugün toplumsal bir kabul gören 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, aslında bu iç barış ülküsünün gerçeğe dönüşme çabasıdır.”

Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları’nın bugün emin ellerde olduğunu belirterek; Cumhur İttifakı’nın temel gayesinin, Türkeş’in vizyonu doğrultusunda "Türk ve Türkiye Yüzyılı"nda Türkiye’yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımak olduğunu ifade etti.


 

#devlet bahçeli
Devlet Bahçeli: “MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır”
Devlet Bahçeli: “MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır”
#Gündem / 28 Mart 2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Nifak tohumlarını çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Nifak tohumlarını çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz”
#Gündem / 24 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.