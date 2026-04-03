Bahçeli’den Türkeş’in 29. vefat yılında kararlılık mesajı: "Lider ülke Türkiye hedefindeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu lideri Merhum Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinin 29. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma mesajı paylaştı. Türkeş’i "Türk milliyetçiliğini siyasi bir projeye dönüştürerek sınırların ötesine taşıyan büyük bir devlet adamı" olarak niteleyen Bahçeli, açılan ülkücü yolun bugün Türkiye’nin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

"Fırtınalı yılların tavizsiz mücadele insanı"

Bahçeli, Türkeş’in hayatı boyunca hiçbir menfaat vaadine boyun eğmediğini ve en zorlu şartlarda dahi fikri tutarlılığından ödün vermediğini vurguladı. Türkeş’in "Emanet olunan davayı kucakladım, hiç arkama bakmadan yürüyorum" sözlerini hatırlatan Bahçeli, onun Türk milletinin kurtuluşunu topyekun bir kalkınmada gördüğünü belirtti. Türkeş’in fani ömrünü ülkesine ve ülkülerine adadığını ifade eden MHP Lideri, merhumun davasını "Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletini" esas alan sarsılmaz bir temele oturttuğunun altını çizdi.

Terörsüz türkiye ve iç barış ülküsü

Mesajında Türkeş’in milliyetçilik anlayışının merkezine "insan sevgisi"ni koyduğunu hatırlatan Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Merhum Türkeş’in 'iç barış ülküsü' ifadesi, bugün her türlü fitne ve tefrikaya karşı en güçlü panzehirdir. Bugün toplumsal bir kabul gören 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, aslında bu iç barış ülküsünün gerçeğe dönüşme çabasıdır.”

Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları’nın bugün emin ellerde olduğunu belirterek; Cumhur İttifakı’nın temel gayesinin, Türkeş’in vizyonu doğrultusunda "Türk ve Türkiye Yüzyılı"nda Türkiye’yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımak olduğunu ifade etti.



