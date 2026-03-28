Devlet Bahçeli: “MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

“İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı”

ABD- İsrail- İran savaşıyla ilgili gündemi değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugüne kadar ki uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında dünyada ülkeler arasındaki çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediliyor. Bugün ki siyasi iktidar barışın sağlanması silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber şu an için Türkiye'yi savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir.”

Bölgesel huzurun önemini vurgulayan Bahçeli, “Süper güç olarak kendilerini nitelendirmiş fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları hattı zatında demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum. Her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa geçmiş defalarda da ifade ettiğim gibi bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı bölgeye ve dünyaya huzur bulması için gayret göstermelerini istiyoruz bunun da en büyük sorumlusu bugün ki şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir.” ifadelerinde bulundu.

“MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin konuşan Bahçeli, “Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Partimize çok büyük katkıları olmuştur. Fakat İzzet Bey, kazandığı doktora unvanını ileriye taşımak için müsaade istemiştir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir. MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır.” dedi.