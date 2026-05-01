MHP’de 15. Olağan Kurultay tarihi belli oldu

Parti bünyesinde bir süredir titizlikle yürütülen teşkilatlanma hamlesi ve yerel kongrelerin sona ermesinin ardından, MHP’nin en üst karar organı için geri sayım başladı. Sürece ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Resmi tarih: 7 Mart 2027

Yalçın, kurultay takvimine ilişkin yaptığı resmi bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür."

Yeni dönemin yol haritası çizilecek

Teşkilat yapısındaki yenilenme sürecinin ardından gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşma, MHP’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejilerin ve siyasi yol haritasının şekillenmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kurultayda, parti yönetiminin yanı sıra gelecek seçimlere yönelik politikaların da delegelerin onayına sunulması bekleniyor.