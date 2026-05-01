Bakan Işıkhan 1 Mayıs’ı işçilerle karşıladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü işçilerle birlikte karşıladı. Pursaklar Belediyesi şantiyesini ziyaret eden Işıkhan, “Türkiye’nin üretimine, gelişimine katkıda bulunan her emekçinin alın teri bizim için kutsaldır. Politikaları 25 yıldır bu yönde geliştirdik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Pursaklar Belediyesinin temizlik ve fen işleri müdürlüklerinin bulunduğu şantiyeyi ziyaret etti.

İşçilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçede görev yapacak temizlik işçilerini görev yerlerine el sallayarak uğurlayan Işıkhan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İşsizlik verileri 35 aydır tek hanede”

1 Mayıs kapsamındaki ziyaretlerine dün Gölbaşı’ndaki bir savunma sanayisi fabrikasında başladıklarını belirten Işıkhan, fabrikada mühendis, teknisyen ve işçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişmişlik seviyesinin çalışanların emeğinde görüldüğünü ifade eden Işıkhan, Türkiye’nin üretim ve istihdam alanında önemli bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışma hayatında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Işıkhan, şöyle konuştu:

“Türkiye Yüzyılı vizyonunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler de şahit oluyorsunuz, gece gündüz üretime, istihdama katılıyoruz ve iş gücünde inanılmaz rakamlara ulaşıyoruz. İşsizlik verileri son 35 aydır tek haneli seviyelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihinde gerçekten müthiş rekorlara imza atıyoruz.”

“32 milyondan fazla vatandaş istihdamda”

Türkiye’nin iş gücü ve istihdam ekosisteminde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Işıkhan, yaklaşık 32 milyondan fazla vatandaşın istihdamda yer aldığını, 35 milyondan fazla kişinin ise iş gücüne katıldığını söyledi.

Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Işıkhan, genç istihdamına yönelik projelere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6 Ocak’ta “Gençlerin Üretim Çağı-Genç İstihdam Hamlesi”ni başlattıklarını hatırlatan Işıkhan, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“1 Mayıs emeğin ve alın terinin farkındalık günü”

1 Mayıs’ın dünyanın birçok ülkesinde farklı temalarla kutlandığını ifade eden Işıkhan, Türkiye’de de sendikaların çeşitli illerde programlar düzenlediğini söyledi.

1 Mayıs’ın işçi haklarının ve taleplerinin dile getirildiği önemli bir gün olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

“1 Mayıs, işçi haklarının, taleplerinin dile getirildiği, emeğin, alın terinin kutsallığının ön plana çıkartıldığı bir farkındalık günü olarak kutlanıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız bizden sonra Pursaklar özelinde temizlik çalışmaları için mesaiye başlayacaklar. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”

Türkiye’nin üretim gücüne katkı sağlayan emekçilerin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Işıkhan, çalışanlara yönelik politikaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

“Sendikalar yol arkadaşlarımız”

Emeklilerin de ülkenin kalkınmasında büyük emeği bulunduğunu dile getiren Işıkhan, emeklilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Sendikalarla sosyal diyalog anlayışı içerisinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalarımızı sosyal diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte hareket ediyoruz. Türkiye’nin büyümesi, iş gücünün, istihdamın artması en önemli hedefimiz ve sendikalar yol arkadaşlarımız.”

Esnaf ve çalışanlara ziyaret

Basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Işıkhan, program kapsamında ilçedeki bir taksi durağını, akaryakıt istasyonunu ve eczaneyi de ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, iş yerlerinde sohbet ettiği esnaf ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Ziyaretlerde Bakan Işıkhan’a, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin eşlik etti.