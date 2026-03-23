Gazze’de, İsrail saldırılarında can kaybı 72 bin 263’e ulaştı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın başladığı 20 Mart'tan bu yana Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 30 yaralının getirildiği bildirildi.

Gazze'de, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişinin öldürüldüğü, 1845 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 263'e, yaralı sayısının da 171 bin 944'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’ndeki enkazlarda halen cenazeler olduğu belirtiliyor.