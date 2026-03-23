İstanbul Havalimanı bayramda 873 bin yolcu ağırladı

Ramazan Bayramı tatili boyunca İstanbul Havalimanı’nda toplam 5 bin 871 uçuş gerçekleştirilirken, 873 bin 851 yolcuya hizmet sunuldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’dan edinilen verilere göre, Ramazan Bayramı tatili süresince terminalde yoğun mesai harcandı. Arife günü olan 19 Mart’ta başlayan hareketlilik kapsamında 212 bini aşkın yolcu ağırlandı. Bayramın son günü olan 22 Mart ise havalimanı tarihinin en yoğun günlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarihte 1577 uçuş gerçekleşirken, 246 bin 625 kişi seyahat etti.

Rekorlarla dolu operasyon süreci

Havalimanında 19-22 Mart tarihleri arasındaki dört günlük periyotta toplam 5 bin 871 uçuş trafiği yönetildi. Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını koruyan İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz yıl da önemli başarılara imza atmıştı. Tesis, 2 Ağustos 2025’te 284 bin 527 yolcuyla Avrupa günlük yolcu rekorunu kırmış, 18 Temmuz 2025’te ise 1707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekorunu tescil etmişti.


 

