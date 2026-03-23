GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Alman turistlerin 2026 rotasında Türkiye ilk sırada yer alıyor

Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman seyahat severler tatil planlarından vazgeçmedi. DRV verilerine göre Türkiye, yaz sezonunun en çok tercih edilen ülkesi konumunda.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), bölgedeki jeopolitik risklere rağmen Alman vatandaşlarının seyahat motivasyonunun yüksek seyrettiğini açıkladı. Yapılan analizlerde, artan maliyetlere ve çatışma ortamına rağmen turistlerin güvenli liman olarak gördüğü Türkiye gibi ülkelere yöneldiği kaydedildi. 2026 yaz sezonu verilerine göre Türkiye; hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından İspanya ve Yunanistan’ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Güvenli bölgelere olan talep artış gösterdi

Sektör temsilcileri, yakıt maliyetlerindeki dalgalanmanın bilet fiyatlarına etkisinin rekabetçi piyasa koşullarıyla dengelendiğini belirtti. Özellikle belirsizlik dönemlerinde Alman turistlerin profesyonel kriz yönetimi sunan paket turlara ilgisi arttı. Veriler, uçuşlu paket turların cirosunda yüzde 14’lük bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor.

Turizm sektörü krizlere karşı direncini koruyor

DRV Başkanı Albin Loidl, turizmin dinamik yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş krizler turizmin son derece dirençli bir sektör olduğunu kanıtladı. İstikrar sağlandığı anda insanların seyahat arzusu hızla geri dönüyor. Jeopolitik çatışmalar turizmi kısa vadede yavaşlatabilir ancak Almanların seyahat tutkusunu uzun vadede değiştiremez. Turistler seyahatten vazgeçmek yerine alternatif rotalara yöneliyor. Güvenlik her zaman önceliktir, buna rağmen turizm krizlerden sonra her zaman kendi yolunu bulur."

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.