Kılıçdaroğlu’nun avukatından Emniyet’e başvuru: “Genel merkez teslim edilsin”

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkemece iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak parti genel merkezinin teslimine ilişkin işlem yapılmasını istedi.

23 ve 24 Mayıs’ta iki ayrı dilekçe

Celal Çelik’in, CHP avukatı sıfatıyla 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki dilekçe verdiği belirtildi.

Dilekçelerde, CHP’de temsil yetkisinin Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu ifade edilerek, mevcut durumun devam ettiği savunuldu.

“Girişimlere rağmen sonuç alınamadı”

Başvuruda, daha önce yapılan görüşme ve girişimlere rağmen sonuç alınamadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”