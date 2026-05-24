24 Mayıs 2026 Pazar
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İsrail'e mesaj: "Düşmanın planları boşa çıkarılacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden müzakereler sürerken yaptığı açıklamada, “Basiretli İran milleti, müzakere koşullarında da düşmanın planlarını etkisiz hale getirecek ve boşa çıkaracaktır.” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından “24 Mayıs HürremşehrKurtuluş Günü” dolayısıyla yayımlanan bildiride, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar “hibrit savaş” olarak nitelendirildi.

Bildiride, İran halkının desteğiyle birlikte İran Silahlı Kuvvetleri’nin “düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediği” savunuldu.

“Füze ve nükleer ilerleme yeniden hesap yaptırdı”

İran’ın füze ve nükleer alanlardaki ilerlemelerinin ABD ve İsrail’i yeniden değerlendirme yapmaya zorladığı belirtilen bildiride, ülkenin tüm askeri unsurlarının yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran’ın savunma kapasitesinin her geçen gün arttığı ve olası tehditlere karşı teyakkuz durumunun sürdüğü vurgulandı.

“Yeni saldırılar bölge dışına taşar” uyarısı

Bildiride ayrıca İran’a yönelik olası yeni saldırıların “bölge dışına taşacağı ve yıkıcı sonuçlar doğuracağı” ifade edildi.

Devrim Muhafızları, İran halkının birlik ve dayanışma içinde hareket ederek dış baskı ve tehditlere karşı durmayı sürdüreceğini belirtti.

