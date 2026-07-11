Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için 10 yıldan az olmamak üzere hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 18 Aralık 2025’te gizli tanık Kanarya'nın verdiği beyanlar doğrultusunda Ela Rümeysa Cebeci hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde, şüpheli Cebeci’nin cep telefonunda yapılan adli bilişim ve dijital materyal incelemelerinde, rehberinde kayıtlı bulunan şüpheli Sadettin Saran ile uyuşturucu kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun mesajlaşma içeriklerinin tespit edildiği aktarıldı. Bu tespitlerin ardından Cebeci ve Saran yönünden dosyanın ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Cebeci ve Saran’ın WhatsApp yazışmaları ile ses kayıtlarında yer alan uyuşturucu teminine ilişkin diyalogların, dizi-film repliklerine dayalı metaforik espriler ve geyik muhabbeti olduğu, uyuşturucu ticareti ya da temini amacı taşımadığı yönündeki savunmalarına somut deliller karşısında itibar edilmediği belirtildi.

Cebeci ve Saran’ın aralarındaki yazışmalarda birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları, bu maddeleri aynı ortamda kullandıkları ve yeniden uyuşturucu teminine ilişkin yazışmalar yaptıkları iddianamede yer aldı.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiği bilgisi verilerek, Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ağır ceza mahkemesinin iddianameye ilişkin incelemesi devam ediyor.