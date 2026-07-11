Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Selam’a dedesinin hatıratıyla tarihi jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde ağırladığı Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’a, dedesi Selim Ali Selam’ın anılarını içeren eserin Türkçe çevirisini takdim etti.

Lübnan Başbakanı Selam, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine dedesi Selim Ali Selam’ın hatıratının Türkçe çevirisini sunduğu ana ilişkin fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu nazik jestinden çok etkilendiğini belirten Lübnan Başbakanı Selam, dedesi Selim Ali Selam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu, 1908 ve 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Selam, dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimleri arasında yer aldığını, 1913’te Paris’te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti’nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol üstlendiğini kaydetti.

Selim Ali Selam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi. 1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Selam’ın, Osmanlı Devleti’nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, “Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde kabul edilmişti.