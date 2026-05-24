Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri bölgede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Şüpheli çevreye ateş açtı

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, şüpheli şahsın 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bölgede görev yapan Gizli Servis personelinin şüpheliye müdahalede bulunduğu ve açılan ateş sonucu saldırganın ağır yaralandığı kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Trump’tan güvenlik güçlerine teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin açıklama yaptı.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis ile güvenlik güçlerine teşekkür etti ve şüphelinin “şiddet geçmişi ve Beyaz Saray’a takıntısı” olduğunu ifade etti.

Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, 26 Nisan’da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiğine dikkatçektiği bu olayın “gelecekteki tüm ABD Başkanları için güvenli bir alanın inşa edilmesinin önemini gösterdiğini” belirtti.

Trump, 26 Nisan’daki saldırının ardından yaptığı açıklamada akşam yemeğinin düzenlendiği salonun “güvenli olmadığını”, bu nedenle Beyaz Saray’da balo salonu inşa edildiğini söylemişti.

Bir kişi hafif yaralandı

Olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gizli Servis açıklamasında, olayda herhangi bir güvenlik görevlisinin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Silah seslerinin ardından Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, bahçede görev yapan basın mensupları brifing salonuna yönlendirildi.

Öte yandan, FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde bulunduğunu ve Gizli Servis ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da olduğu bildirildi.