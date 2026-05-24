24 Mayıs 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:39 CHP’li Emir ve Özçağdaş’tan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret
14:58 CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı
14:29 Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub’u kabul etti
14:07 Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
AjansHaber Gündem Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Beyaz Saray yakınlarında akşam saatlerinde çok sayıda silah sesi duyulurken, ABD Gizli Servisi ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri alarma geçti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda, çevreye ateş açan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri bölgede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Şüpheli çevreye ateş açtı

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, şüpheli şahsın 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bölgede görev yapan Gizli Servis personelinin şüpheliye müdahalede bulunduğu ve açılan ateş sonucu saldırganın ağır yaralandığı kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Trump’tan güvenlik güçlerine teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin açıklama yaptı.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis ile güvenlik güçlerine teşekkür etti ve şüphelinin “şiddet geçmişi ve Beyaz Saray’a takıntısı” olduğunu ifade etti.

Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, 26 Nisan’da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiğine dikkatçektiği bu olayın “gelecekteki tüm ABD Başkanları için güvenli bir alanın inşa edilmesinin önemini gösterdiğini” belirtti.

Trump, 26 Nisan’daki saldırının ardından yaptığı açıklamada akşam yemeğinin düzenlendiği salonun “güvenli olmadığını”, bu nedenle Beyaz Saray’da balo salonu inşa edildiğini söylemişti.

Bir kişi hafif yaralandı

Olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gizli Servis açıklamasında, olayda herhangi bir güvenlik görevlisinin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Silah seslerinin ardından Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, bahçede görev yapan basın mensupları brifing salonuna yönlendirildi.

Öte yandan, FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde bulunduğunu ve Gizli Servis ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da olduğu bildirildi.

Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem paniği
Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem paniği
#Gündem / 24 Mayıs 2026
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
#Gündem / 23 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur”
Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" soruşturmasında tutuklandı
Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" soruşturmasında tutuklandı
Kılıçdaroğlu: "Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"
Kılıçdaroğlu: "Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.