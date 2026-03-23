Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Katar'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Çankaya’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törene, devletin zirvesinden çok sayıda isim katılarak ailelerin acısını paylaştı. Şehit yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Şehitler dualar ve tekbirler eşliğinde ebediyete uğurlandı

Yoğun katılımın gözlendiği törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve çok sayıda kabine üyesinin yanı sıra siyasi parti liderleri, TSK komuta kademesi ve Katar’dan gelen askeri yetkililer katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları, polis bandosu eşliğinde tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Süleyman Cemre Kahraman’ın naaşı Cebeci Şehitliği’ne, İsmail Enes Can’ın naaşı ise defnedilmek üzere Güdül ilçesine nakledildi.