AjansHaber Teknoloji Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25 bin 827 megavata ulaştı.

Türkiye, enerji arz güvenliğini pekiştirmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırdı. 2014 yılında yalnızca 40,2 megavat olan güneş enerjisi kapasitesi, 2026 Ocak ayı itibarıyla rekor bir artışla 25 bin 827 megavat seviyesine çıktı. Bu gelişimle birlikte güneşin toplam kurulu güç içindeki payı binde 1'den yüzde 20,9'a yükselerek toplam kapasitenin 5'te birini oluşturdu. Elektrik üretiminde de benzer bir sıçrama yaşanırken, 2014'te 17 gigavatsaat olan üretim miktarı 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı.

Yenilenebilir enerjide 80 milyar dolarlık dev yatırım hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini YEKA yarışmaları ve öz tüketim tahsisleriyle en üst seviyeye taşıdıklarını belirtti. 2025 yılını rekorla kapattıklarını vurgulayan Bayraktar, "2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek." dedi. Bayraktar ayrıca, 2035 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.


 

