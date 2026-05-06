İstanbul’da dijital sanat buluşması başlıyor: IDAF 2026 kapılarını açıyor

Yapay zeka, sanat ve kolektif hafıza temalarının öne çıkacağı “6. İstanbul Dijital Sanat Festivali”, 3-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’nin dijital sanat alanındaki uluslararası organizasyonlarından biri haline gelen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), bu yıl altıncı kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mezo tarafından düzenlenen festival, bu yıl “Retell” (Yeniden Anlat) temasıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında dijital sanatın yapay zekayla kurduğu yeni ilişki, toplumsal hafıza ve çağdaş anlatı biçimleri üzerinden ele alınacak.

Yapay zeka ve sanat ilişkisi tartışılacak

Festivalde, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir araç değil, aynı zamanda sanat üretimini ve düşünme biçimlerini dönüştüren yeni bir ifade alanı olduğu yaklaşımı öne çıkarılacak.

Etkinliklerde “Değer nedir? Kim için ve nasıl üretilir?” soruları ekseninde yapay zekanın toplumsal anlatılardaki rolü de tartışmaya açılacak. Festival, bireysel yaratıcılık ile kolektif hafızayı daha kapsayıcı bir perspektifle yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor.

70 sanatçı festivale katılacak

Festival kapsamında çocuk ve gençlik atölyeleri, dijital şovlar, robot gösterileri, tiyatro etkinlikleri, paneller, masterclassprogramları ile görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Yurt içi ve yurt dışından dijital sanat alanında 70 sanatçının katılacağı festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstleniyor.

Festivalin küratör ekibinde ise Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avindyer alıyor.

Bu yıl da ücretsiz ve herkese açık gerçekleştirilecek festival, farklı disiplinlerden sanatçıları ve teknoloji odaklı üretimleri aynı platformda bir araya getirecek.

“Yeni anlatılar kuran bir platform olmayı önemsiyoruz”

Festivalin ulaştığı noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, organizasyonun dijital sanat alanındaki etkisine dikkati çekti.

Garakhanova, festivalin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

“Altıncı yılımıza ulaşmak, dijital sanatın Türkiye’de ve uluslararası alanda nasıl güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali olarak yalnızca teknolojiyi sergileyen değil, aynı zamanda onunla düşünen, sorgulayan ve yeni anlatılar kuran bir platform olmayı önemsiyoruz. Türkiye’nin uluslararası ölçekte ilk ve tek dijital sanat festivali olarak, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirerek kolektif bir üretim ve diyalog alanı yaratmaya devam edeceğiz.”

