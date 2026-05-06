AjansHaber Gündem Eski Bakan’ın kardeşi ofisinde yaralı bulundu

Antalya’da akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralı halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu yoğun bakıma alındı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Antalya’da gece saatlerinde yaşanan silahlı yaralanma olayı, hem kentte hem de iş dünyasında dikkatle takip edildi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan ofisinde ağır yaralı halde bulundu.

Silah sesi sonrası ekipler bölgeye yönlendirildi

Edinilen bilgilere göre olay, Aydın Çavuşoğlu’na ait akaryakıt istasyonunun ofis bölümünde meydana geldi. Akşam saatlerinde duyulan silah sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Çavuşoğlu’nu silahla yaralanmış halde buldu.

Durumu ciddiyetini koruyor

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu acil ameliyata alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Vali hastanede bilgi aldı

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin’in hastaneye giderek Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Emniyet ekipleri, olayın gerçekleştiği ofis ve akaryakıt istasyonunda detaylı inceleme yaptı. Silahlı yaralanmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

