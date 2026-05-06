GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:39 Mavi Vatan’ın yeni vurucu gücü “YAKTU KİDA” sahneye çıktı
12:29 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı
12:27 İkinci el araç fiyatları nisan ayında da yükselişini sürdürdü
12:23 “İptal kültürü” markaları nasıl korkutuyor?
12:05 DENEME HABER
11:36 Eski Bakan’ın kardeşi ofisinde yaralı bulundu
10:50 İstanbul’da dijital sanat buluşması başlıyor: IDAF 2026 kapılarını açıyor
10:46 Huzurevleri yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
AjansHaber Gündem Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.

Kararın, “rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında alındığı bildirildi.

Soruşturmada birden fazla suçlama yer aldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, Muhittin Böcek hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi

Savcılık iddianamesinde, isnat edilen suçlara ilişkin cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması da talep edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
#Spor / 05 Mayıs 2026
6 Şubat depremlerinde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi davasında karar
6 Şubat depremlerinde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi davasında karar
#Gündem / 05 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı
Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı
Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü
Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.