Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.
Kararın, “rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında alındığı bildirildi.
Soruşturmada birden fazla suçlama yer aldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamede, Muhittin Böcek hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi
Savcılık iddianamesinde, isnat edilen suçlara ilişkin cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması da talep edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.