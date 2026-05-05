Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul’da temaslarını sürdürdü. Güler, Kanada, Somali ve KKTC’den üst düzey isimlerle savunma, iş birliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 kapsamında İstanbul’da bulunan yabancı heyetlerle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Savunma sanayi, bölgesel güvenlik ve uluslararası iş birliği başlıklarının öne çıktığı temaslar, fuarın diplomatik boyutunu da öne çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler’in farklı ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.

Kanada heyetiyle savunma gündemi

Bakan Güler, SAHA 2026 için Türkiye’ye gelen Kanada’nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve karşılıklı iş birliği konularının değerlendirildiği öğrenildi.

KKTC ile temas

Güler’in temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin ele alındığı ifade edildi.

Somali ile denizcilik ve ulaştırma görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Güler, ayrıca Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüşme yaptı. Temaslarda denizcilik, ulaştırma ve savunma alanındaki ilişkilerin gündeme geldiği kaydedildi.

Bakan Fidan ile Hollandalı mevkidaşı arasında NATO görüşmesi
Beştepe'de siber güvenlik zirvesi: Kritik altyapılar ve dijital egemenlik masada
PUHU İHA'lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç nüfus adımı: "2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak"
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
