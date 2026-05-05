ROKETSAN SAHA 2026’da 4 yeni sistemi tanıttı

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat teknolojilerindeki öncü firmalarından ROKETSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda geliştirdiği dört yeni sistemi tanıtarak sahadaki ürün gamını genişletti.

SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda ROKETSAN; NEŞTER, CİRİT Anti-İHA, CİDA ve mini seyir füzesi sistemlerini ilk kez kamuoyunun beğenisine sundu. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda Türk savunma sanayisi firmaları da yeni ürünlerini sergiliyor.

SAHA 2026’da öne çıkan yeni sistemler

ROKETSAN’ın tanıttığı sistemler arasında:

• NEŞTER: MAM-L türevi olarak geliştirilen, minimum ikincil hasar prensibiyle çalışan ve patlayıcı içermeyen özel harp başlığıyla noktasal hedeflere yüksek hassasiyetli vuruş imkanı sunan sistem

• CİRİT Anti-İHA: Mevcut CİRİT füzesinin anti-İHA görevine uyarlanmış versiyonu olarak düşük maliyetli hava savunma çözümü

• CİDA: Uzun menzilli tanksavar ailesinin yeni üyesi, görüş ötesi hedeflere karşı yüksek hassasiyetli angajman kabiliyeti

• Mini seyir füzesi: Uzun menzil, ağır harp başlığı ve çoklu taşıma kabiliyetiyle düşük maliyetli ancak yüksek etkili yeni nesil çözüm

Bakan Güler: “Caydırıcılık” vurgusu

Tanıtım etkinliğinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geliştirilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah bunları sadece caydırıcılık için kullanırız diye düşünüyoruz ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

ROKETSAN’dan anti-İHA ve yüksek menzil vurgusu

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, özellikle değişen savaş ortamında anti-İHA sistemlerinin önemine dikkat çekerek CİRİT Anti-İHA’ya ilişkin şunları söyledi:

“Uzunca süredir CİRİT füzesini karadan karaya olan bir sistem olarak kullanıyorduk ama bugün sizlerle CİRİT’in anti İHA versiyonunu, yani 8 kilometreye kadar havadaki İHA’ları etkisiz hale getirecek olan füzemizi paylaşıyoruz.”

CİDA füzesine ilişkin değerlendirmesinde İkinci, sistemin operasyonel kapasitesini şu sözlerle aktardı:

“Bugün burada tanıttığımız bir ürün de tanksavar ailesinin en uzun menzilli versiyonu CİDA füzemiz. CİDA füzesi karadan karaya 35 kilometre, havadan helikopterlerden karaya 55 kilometre menzile sahip olacak. Bu açıdan baktığınızda görüş ötesi hedefleri, özellikle ağır zırhlı hedefleri de etki altına alacak çok etkili bir füze olarak inşallah silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Bir özelliği de CİDA füzemizin hibrit arayıcı başlığa ve hedefi çok daha etkili bir şekilde vurabilecek manevra kabiliyetlerine sahip olması.”

Mini seyir füzesine ilişkin açıklamasında ise maliyet-etkinlik ve menzil avantajına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bugün lansmanını yaptığımız bir sonraki ürün de mini seyir füzemiz. Maliyet etkin bir çözüm olarak 250 kilometre menzilde hedefini bulabilen bir kabiliyete sahip. Bu füze, Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok ciddi bir güç çarpanı olacak.”

İkinci ayrıca NEŞTER sistemine ilişkin değerlendirmesinde, sistemin cerrahi hassasiyette kullanım kabiliyetiyle öne çıkacağını ifade etti.

40’a yakın ileri teknoloji sistem sergilendi

ROKETSAN, SAHA 2026’da yalnızca yeni ürünlerini değil, sahada etkinliği kanıtlanmış yaklaşık 40 farklı ileri teknoloji sistemini de sergiledi.

Fuarda öne çıkan sistemler arasında TAYFUN balistik füzesi, SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA seyir füzeleri, SİPER uzun menzilli hava savunma sistemi, HİSAR serisi, SUNGUR, LEVENT, MİDLAS, AKYA ve ORKA torpidoları ile çok sayıda SİHA mühimmatı ve yönlendirilmiş enerji sistemleri de yer aldı.