SAHA 2026 kapılarını açtı: Savunma sanayiinde küresel vitrin İstanbul’da kuruldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarın açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci katıldı.

“Bugün yalnızca bir fuar açmıyoruz”

Konuşmasına küresel güç dengelerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek başlayan Haluk Bayraktar, SAHA 2026’nın yeni dönemin teknoloji vizyonunu yansıttığını belirtti.

Bayraktar, fuarın taşıdığı stratejik anlamı şu sözlerle anlattı:

“Ülkemiz ve dostlarımız bu noktada varoluşsal bir mücadele veriyor. Biz de SAHA 2026’da geleceğin teknolojiyle nasıl şekilleneceğini birlikte gösteriyoruz. Dünya, uzun süredir alışık olduğu serbest ticaret illüzyonundan sert bir şekilde uyanıyor. Gümrük savaşları ve korumacılık, sadece ticari terimler değil küresel güç mücadelesinin yeni cepheleri oldu. Jeopolitik gerilimler, Hürmüz Boğazı gibi kritik arterlerdeki tıkanıklıklar ve enerji maliyetlerindeki volatilite, endüstriyel arzın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. İşte böyle yeni bir dönemde milli üretim kapasitesi, sadece ekonomik bir tercih değil, devletlerin bekası için hayati bir dayanıklılık testi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur.”

“Dron kullanımı konvansiyonel harbin merkezine oturdu”

Modern savaş doktrinlerinin teknolojiyle yeniden şekillendiğini ifade eden Bayraktar, insansız sistemlerin artık sahadaki belirleyici güçlerden biri haline geldiğini söyledi.

Bayraktar, savaş alanındaki dönüşümü şu ifadelerle değerlendirdi:

“Ukrayna’da gördüğümüz tablo bize şunu söylüyor, modern harp, teknoloji ile endüstriyel üretim kapasitesinin toplamı olarak kendini gösteriyor. Son dönemde özellikle insansız platformlar ve dronkullanımı konvansiyonel harbin merkezine oturdu. Sahada dron kullanımının 127 kat artması, askeri doktrinlerin artık otonom sistemler üzerine yeniden yazıldığının en somut kanıtıdır. Türkiye de bu değişimin sadece şahidi değil en güçlü öncülerinden biridir.”

“Savunma artık varoluş sigortası”

Küresel savunma harcamalarındaki artışa dikkat çeken Bayraktar, ülkelerin savunma yatırımlarını artık stratejik zorunluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Bayraktar konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel savunma harcamaları 2,9 trilyon dolarla tarihi bir zirveye ulaştı. Yıllık yüzde 8,1’lik büyüme oranı, dünyanın artık savunmayı bir harcama değil hayati bir varoluş sigortası olarak gördüğünü kanıtlıyor.”

“Yapay zeka sahadaki en yıkıcı kuvvet”

Yapay zekanın savunma teknolojilerindeki etkisine de değinen Bayraktar, dijital bağımsızlığın milli egemenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Teknolojik bağımsızlık konusunda uyarılarda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Pentagon’a hizmet veren bazı firmaların kısa sürede yüzde 140’ları aşan büyümesi de tesadüf değil. Bu teknoloji, karanlık ellerde devletlerin ve orduların karar mekanizmalarına yön veren, tahakkümü dijital kodlarla yeniden inşa eden stratejik bir işletim sistemi haline gelmektedir. Dikkat etmeliyiz, bu dönüşümün bizi küresel derebeylerine bağımlı kılan bir tekno-feodalizme sürüklemesine izin veremeyiz. Zira algoritması ve verisi başkasına ait olan bir düzende tam bağımsız bir egemenlikten değil ancak dijital bir esaretten söz edilebilir.”

“2026 hedefimiz 13 milyar dolarlık ihracat”

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, ihracat hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

“İhracatımızı da her yıl daha yukarı taşıyoruz. 2026 hedefimiz olan 13 milyar dolarlık ihracat, Türk mühendisliğinin dünyaya vurduğu mühürlerden biri olacak.”

“SAHA artık küresel bir marka”

SAHA İstanbul’un büyüyen ekosistemine dikkat çeken Bayraktar, fuarın uluslararası ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Bayraktar, organizasyonun ulaştığı ölçeği şu sözlerle anlattı:

“400 bin metrekareden fazla alana yayılan SAHA 2026, bir fuardan öte teknolojiye hükmedecek zihinlerin buluşma noktasıdır. Fuarda 120’den fazla ülkenin önde gelen 263 uluslararası firmasını ağırlayacağız.”

1700’den fazla firma, 150 binden fazla ziyaretçi beklentisi

SAHA 2026’da bu yıl 1700’den fazla katılımcı firmanın yer aldığını belirten Bayraktar, organizasyonda 150 binden fazla ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiğini söyledi.

Fuarda dünyanın ilk kez göreceği savunma teknolojilerinin tanıtılacağını kaydeden Bayraktar, 200’e yakın imza töreni ve 30 bini aşkın iş görüşmesinin de etkinlik kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.

“81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak”

Fuar gelirlerinin gençlere yönelik teknoloji yatırımlarına aktarılacağını belirten Bayraktar, yeni projelerini şu sözlerle duyurdu:

“81 ilimizin her birinde gençlerimiz için dron üretim ve eğitim merkezleri kuracağız. En büyüğü İstanbul’da olmak üzere 81 ilde, 81 merkez. Gençlerimizin bu alandaki teknolojik yetkinliğini artıracak ve acil durumlarda hızla milyonlarca dronüretecek kapasiteyi oluşturacak bir altyapıyı adım adım inşa edeceğiz. Amacımız sadece teknoloji üretmek değil bu teknolojiyi kullanacak ve geliştirecek bir teknoloji kuşağı yetiştirmek.”

"Milli teknoloji hamlesi bir sanayi projesinden ibaret değil”

Konuşmasının sonunda Milli Teknoloji Hamlesi’nin taşıdığı toplumsal vizyona vurgu yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye odaklı değil, insan odaklıdır. Kar hırsıyla değil, fırsat eşitliğiyle yükselir. Adaleti savunan, merhameti yaşatan, mazlumları gözeten ve insanlığa hizmet eden bir anlayışın vücut bulmuş halidir. Sonuç olarak, Cumhuriyet’imizin ikinci asrında bizim yolumuz, bir hayalle başlayıp bir milletin duasıyla büyüyen, mazluma kalkan, zalime set olan teknolojiler üretme yoludur. Bu yol, Türkiye’nin öz güveninin, ortak umutlarımızın ve insanlığı yeniden kendi değerleriyle buluşturma iddiamızın adıdır. Hep birlikte başardık, daha güçlü bir şekilde başarmaya devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin bu büyük buluşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Tam bağımsız, müreffeh ve adil bir dünya idealinde buluşmak üzere hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. SAHA 2026, 9 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.