Beştepe’de siber güvenlik zirvesi: Kritik altyapılar ve dijital egemenlik masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, siber tehditlere karşı ulusal kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Adalet, İçişleri, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ilgili üst düzey isimler katıldı.

Ulusal strateji ve eylem planı masada

Kurulun ilk gündem başlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda gelinen aşama oldu. Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile birlikte artan siber risklere karşı alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi, kritik altyapıların korunması ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Siber Güvenlik Başkanlığında yeni yapılanma

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan düzenlemeler kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısı yeniden şekillendirildi. Başkanlığın görev alanına “dijital devlet” kavramı da eklenirken, kamu yapay zeka uygulamalarına ilişkin yetkiler de bu yapıya devredildi.

Yeni düzenleme ile birlikte Kamu Yapay Zeka ve Dijital Devlet Genel Müdürlükleri kurulurken, Başkanlığın dijital ekosistem içinde daha geniş bir sorumluluk üstlenmesi hedeflendi.

İletişim Başkanlığından stratejik vurgu

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, dijital egemenlik ve kritik altyapıların korunmasına dikkat çekildi.

Açıklamada yer alan değerlendirmeler şöyle aktarıldı:

“Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.

Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu kapsamda; kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.”

Kritik sektörlerde yeni öncelikler

Toplantıda ayrıca enerji, finans, sağlık, savunma sanayii, ulaştırma ve dijital hizmetler başta olmak üzere birçok kritik alanın siber güvenlik perspektifiyle yeniden sınıflandırıldığı ve önceliklendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda, Türkiye’nin dijital altyapısında daha bütüncül ve merkezi bir güvenlik mimarisi hedeflendiği ifade edildi.