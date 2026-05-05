GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:58 Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı
20:35 Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü
20:32 Bakan Fidan ile Hollandalı mevkidaşı arasında NATO görüşmesi
18:54 Beştepe’de siber güvenlik zirvesi: Kritik altyapılar ve dijital egemenlik masada
18:00 Bakan Fidan, Kanada Başbakanının kıdemli danışmanı David Morrison’u kabul etti
17:57 ROKETSAN SAHA 2026’da 4 yeni sistemi tanıttı
17:53 HÜRJET’in motor gücü için kritik anlaşma: TUSAŞ ve GE Aerospace iş birliğini genişletti
16:57 “World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak
AjansHaber Gündem Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı

Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı

SAHA 2026 kapsamında SSB ile yerli savunma firmaları arasında Delican İHA ve döner kanatlı mini kargo İHA projelerine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli kapasitesini artırmaya yönelik kritik iş birlikleri hayata geçirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile savunma firmaları arasında imzalanan yeni sözleşmelerin, sektördeki teknolojik gelişim ve operasyonel kabiliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organizasyonunda gerçekleştirilen fuarda, insansız hava sistemleri ve lojistik çözümlerine yönelik projeler öne çıktı.

Delican İHA sistemlerinde yeni aşama

Fuar kapsamında, “Delican İHA Sistemleri Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:4” için imza töreni düzenlendi. Törene, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Nizameddin Haşim Ordulu katıldı.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan SSB Başkan Yardımcısı Uçar, savunma sanayisinde sürdürülebilir gelişimin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türk şirketlerinin ürünleri düzenli olarak iyileştirmesi, geliştirmesi, yeni kabiliyetler kazandırması ve bunları maliyet etkin yapmasının önemine işaret ederek, “ENETKİ firmamızın ürünü de buna çok güzel bir örnek.”

ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Ordulu da hızlı çözüm üretme kabiliyetine vurgu yaparak şunları söyledi:

“İhtiyaca binaen hızlı çözümler üretmeye devam etmek istiyoruz.”

Mini kargo İHA’larında ihracat hedefi

Fuarda dikkat çeken bir diğer anlaşma ise “Döner Kanatlı Mini Kargo İHA Sistemi Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:1” oldu. Sözleşme, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber tarafından imzalandı.

Yeni proje ile özellikle sahadaki lojistik ihtiyaçlara yönelik operasyonel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin küresel pazardaki potansiyeline değinen SSB Başkan Yardımcısı Uçar, şu değerlendirmede bulundu:“Bütün dünyaya da ihracat potansiyeli olacağını düşünüyoruz.”

Zyrone Dynamics Genel Müdürü Kanber ise sistemlerin kullanım alanının genişlemesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Daha da yaygınlaşarak yurt dışında da bu kullanımın artmasını öngörüyoruz.

#Saha 2026
SAHA 2026’da 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi beklentisi
SAHA 2026’da 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi beklentisi
#Gündem / 05 Mayıs 2026
SAHA 2026 İstanbul’da kapılarını açıyor
SAHA 2026 İstanbul’da kapılarını açıyor
#Gündem / 05 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Spor
Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü
Bakan Güler, SAHA 2026’da diplomasi trafiği yürüttü
Bakan Fidan ile Hollandalı mevkidaşı arasında NATO görüşmesi
Bakan Fidan ile Hollandalı mevkidaşı arasında NATO görüşmesi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.