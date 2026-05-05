Savunma sanayinde stratejik iş birlikleri SAHA 2026’da güç kazandı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli kapasitesini artırmaya yönelik kritik iş birlikleri hayata geçirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile savunma firmaları arasında imzalanan yeni sözleşmelerin, sektördeki teknolojik gelişim ve operasyonel kabiliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organizasyonunda gerçekleştirilen fuarda, insansız hava sistemleri ve lojistik çözümlerine yönelik projeler öne çıktı.

Delican İHA sistemlerinde yeni aşama

Fuar kapsamında, “Delican İHA Sistemleri Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:4” için imza töreni düzenlendi. Törene, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Nizameddin Haşim Ordulu katıldı.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan SSB Başkan Yardımcısı Uçar, savunma sanayisinde sürdürülebilir gelişimin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türk şirketlerinin ürünleri düzenli olarak iyileştirmesi, geliştirmesi, yeni kabiliyetler kazandırması ve bunları maliyet etkin yapmasının önemine işaret ederek, “ENETKİ firmamızın ürünü de buna çok güzel bir örnek.”

ENETKİ Savunma Teknik Genel Müdürü Ordulu da hızlı çözüm üretme kabiliyetine vurgu yaparak şunları söyledi:

“İhtiyaca binaen hızlı çözümler üretmeye devam etmek istiyoruz.”

Mini kargo İHA’larında ihracat hedefi

Fuarda dikkat çeken bir diğer anlaşma ise “Döner Kanatlı Mini Kargo İHA Sistemi Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No:1” oldu. Sözleşme, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber tarafından imzalandı.

Yeni proje ile özellikle sahadaki lojistik ihtiyaçlara yönelik operasyonel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin küresel pazardaki potansiyeline değinen SSB Başkan Yardımcısı Uçar, şu değerlendirmede bulundu:“Bütün dünyaya da ihracat potansiyeli olacağını düşünüyoruz.”

Zyrone Dynamics Genel Müdürü Kanber ise sistemlerin kullanım alanının genişlemesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Daha da yaygınlaşarak yurt dışında da bu kullanımın artmasını öngörüyoruz.