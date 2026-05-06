Mavi Vatan’ın yeni vurucu gücü “YAKTU KİDA” sahneye çıktı

Türk savunma sanayisi, denizlerde otonom harp teknolojilerine yönelik yeni bir sistemi daha envantere kazandırmaya hazırlanıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) YAKTU, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda tanıtılan sistem, yüksek sürati, düşük görünürlüklü yapısı ve sürü operasyon yetenekleriyle asimetrik deniz harp konseptine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

Otonom deniz harp teknolojilerinde yeni dönem

STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen YAKTU KİDA’nın, liman savunmasından açık deniz operasyonlarına kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanılması planlanıyor. Yapay zeka destekli otonom mimariye sahip sistem, birden fazla aracın eş zamanlı hareket ederek hedefe farklı yönlerden angaje olabilmesine imkan tanıyor.

Tanıtım programında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sistemin deniz savaş konseptinde önemli bir eşik oluşturacağını belirterek şunları söyledi:

“İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU’yu bugün ilk kez SAHA 2026’da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil, sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA’nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan’ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız.”

50 knot üzeri hız, 200 deniz mili menzil

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen platform, 5,8 metre uzunluğu ve kompakt yapısıyla düşük silüet avantajı sağlıyor. 50 knotun üzerindeki azami hıza ulaşabilen araç, hareketli deniz hedeflerine karşı hızlı müdahale kapasitesi sunuyor.

Yaklaşık 200 deniz mili operasyon menziline sahip sistem, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) desteğiyle ağ destekli harekat kabiliyetini sürdürebiliyor. Yerli donanım ve milli yazılım altyapısıyla geliştirilen YAKTU’nun, farklı platformlardan veya kıyı konuşlu şekilde kullanılabileceği belirtildi.

Sürü zekasıyla koordineli taarruz

YAKTU’nun öne çıkan özelliklerinden biri de sürü zekası altyapısı oldu. Sistem, araçlar arasında anlık veri paylaşımı yaparak görev dağılımını otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu sayede birden fazla KİDA’nın koordineli biçimde hareket ederek hedef üzerinde baskı kurması amaçlanıyor.

Gündüz ve gece şartlarında görev yapabilen araçta 1 dizel ana makine ile 1 waterjet sistemi bulunuyor. Platform, 20 knot servis hızında yaklaşık 200 deniz mili seyir kapasitesine ulaşabiliyor.

İsmi eski Türkçe’den geliyor

STM’nin yeni nesil deniz platformu, adını eski Türkçe’de “ışık” ve “aydınlık” anlamlarında kullanılan “YAKTU” kelimesinden alıyor. Kökeni “yakmak” fiiline dayanan isimlendirme ile sistemin yüksek süratli ve kararlı taarruz kabiliyetine vurgu yapılıyor.