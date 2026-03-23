Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararının ardından Brent petrolün varil fiyatı 96,96 dolara düştü.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 değer kaybederek 96,96 dolar seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 87,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji santralleri ve altyapısına yönelik askeri saldırı planını beş günlüğüne erteleme talimatı etkili oldu.

Trump'tan yapıcı görüşme açıklaması

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ve misilleme tehditleri

Süreç, Trump'ın pazar günü 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın elektrik santrallerini vuracaklarını duyurmasıyla başlamıştı. İran basını ise bu tehdide, Körfez ülkeleri ve Ürdün'deki 11 kritik enerji tesisinin görüntülerini paylaşarak yanıt vermişti.

Yorumlar
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.