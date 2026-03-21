ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Amerika Birleşik Devletleri genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 414'e ulaştı.

Petrol sahası hizmetleri sektörünün öncü kuruluşlarından Baker Hughes, 14-20 Mart haftasına ilişkin sondaj verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren petrol sondaj kulesi sayısı, bir önceki haftalık periyoda kıyasla 2 adet artış kaydederek 414 seviyesine yükseldi. 

Söz konusu artışa rağmen, yıllık bazdaki veriler incelendiğinde petrol sondaj kulesi sayısının son bir yıl içerisinde toplam 72 adet azaldığı görüldü.

Petrol piyasalarında fiyat hareketliliği

Haftalık sondaj verilerinin yanı sıra küresel piyasalarda petrol fiyatları da değişken bir seyir izledi. Perşembe gününü 108,65 dolar seviyesinden kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü yükselişle 112,19 dolara ulaştı. Diğer yandan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 94,74 dolar düzeyinde tamamladı. WTI tipi ham petrolün varili, bir önceki işlem günü olan perşembeyi ise 95,55 dolar seviyesinde kapatmıştı.


 

