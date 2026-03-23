ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bildiride, Orta Doğu başta olmak üzere küresel ölçekte güvenlik risklerinin arttığı vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelindeki ABD diplomatik temsilciliklerinin halihazırda hedef alındığına dikkat çekilerek, bölgedeki hava sahasının zaman zaman kapatılmasının seyahat planlarında ciddi aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara güncel duyuru takibi tavsiyesi

İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alma ihtimaline karşı uyarıda bulunulan metinde, yurt dışındaki vatandaşların bulundukları bölgelerdeki en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını yakından takip etmeleri istendi.

Özellikle Orta Doğu'daki vatandaşların maksimum seviyede dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.