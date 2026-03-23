İmamoğlu suç örgütü davasında sekizinci gün: Ali Sukas savunma yaptı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, davanın sanıklarından Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına devam etti. Hakkındaki 12 ayrı suç eylemine ilişkin beyanda bulunan Sukas, "Ümit Polat’a Tamer Gümüş’ten para alması için bir talimatta bulunmadım. Eğer ikisi arasında para alışverişi olduysa görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ertan Yıldız Ramazan’da market kartlarıyla ilgili bir duyuru yapılmasını firmalardan gönüllü olursa diye istedi. O duyuru kapsamında bir iki Ramazan bu işlem yürüdü." dedi.

Dev iddianamede ağır hapis talebi

Asrın yolsuzluğu olarak nitelendirilen 161 milyar liralık kamu zararının konu edildiği davada, örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 407 sanığın yargılandığı dosyada; Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız gibi isimler örgüt yöneticisi sıfatıyla yer alırken, duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmaya katılım yoğun oldu

Sekizinci celsede, tutuklu sanıklar cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmayı takip edenler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık ile İBB bürokratları yer aldı. Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarının ardından mahkemeye yarın devam edilecek.