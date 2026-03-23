GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem İmamoğlu suç örgütü davasında sekizinci gün: Ali Sukas savunma yaptı

"İmamoğlu suç örgütü" davasının yargılama sürecinin sekizinci gününde, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın ifadesi alındı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, davanın sanıklarından Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına devam etti. Hakkındaki 12 ayrı suç eylemine ilişkin beyanda bulunan Sukas, "Ümit Polat’a Tamer Gümüş’ten para alması için bir talimatta bulunmadım. Eğer ikisi arasında para alışverişi olduysa görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ertan Yıldız Ramazan’da market kartlarıyla ilgili bir duyuru yapılmasını firmalardan gönüllü olursa diye istedi. O duyuru kapsamında bir iki Ramazan bu işlem yürüdü." dedi.

Dev iddianamede ağır hapis talebi

Asrın yolsuzluğu olarak nitelendirilen 161 milyar liralık kamu zararının konu edildiği davada, örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 407 sanığın yargılandığı dosyada; Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız gibi isimler örgüt yöneticisi sıfatıyla yer alırken, duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmaya katılım yoğun oldu

Sekizinci celsede, tutuklu sanıklar cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmayı takip edenler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık ile İBB bürokratları yer aldı. Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanıkların savunmalarının ardından mahkemeye yarın devam edilecek.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.