Milli seyir füzesi SOM-J test atışında hedefi başarıyla vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen SOM-J seyir füzesi, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, füzenin test sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, SOM-J’nin başarıyla test edildiğini ve Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kacır, “Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

KAAN ve KIZILELMA entegrasyonu devam ediyor

Bakan Kacır, SOM-J’nin Türk savunma sanayisinin önemli platformlarına entegrasyon sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda füzenin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Kacır, bu gelişmenin Türkiye’nin hava gücü açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Gelişmiş teknik kabiliyetler öne çıkıyor

SOM-J’nin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, füzenin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığını belirtti.

Füzenin sahip olduğu bu kabiliyetlerin, modern savaş sahasında etkin kullanım imkanı sunduğu ifade edildi.

Çok yönlü kullanım imkanı

Kacır, SOM-J’nin kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olduğunu belirtti.

Füzenin kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini ifade eden Kacır, SOM-J’nin çok yönlü kullanım kapasitesiyle dikkat çektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen test atışıyla birlikte SOM-J’nin sahadaki etkinliği teyit edilirken, Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği milli sistemlerin performansı bir kez daha ortaya kondu.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
