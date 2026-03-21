Milli seyir füzesi SOM-J test atışında hedefi başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, füzenin test sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, SOM-J’nin başarıyla test edildiğini ve Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kacır, “Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

KAAN ve KIZILELMA entegrasyonu devam ediyor

Bakan Kacır, SOM-J’nin Türk savunma sanayisinin önemli platformlarına entegrasyon sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda füzenin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Kacır, bu gelişmenin Türkiye’nin hava gücü açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Gelişmiş teknik kabiliyetler öne çıkıyor

SOM-J’nin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, füzenin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığını belirtti.

Füzenin sahip olduğu bu kabiliyetlerin, modern savaş sahasında etkin kullanım imkanı sunduğu ifade edildi.

Çok yönlü kullanım imkanı

Kacır, SOM-J’nin kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olduğunu belirtti.

Füzenin kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini ifade eden Kacır, SOM-J’nin çok yönlü kullanım kapasitesiyle dikkat çektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen test atışıyla birlikte SOM-J’nin sahadaki etkinliği teyit edilirken, Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği milli sistemlerin performansı bir kez daha ortaya kondu.



