İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Şehrin önemli geçiş güzergahlarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresi, Haliç Köprüsü, Küçükçekmece D-100 kara yolu ile megakentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle duraklarda yoğunluk gözlendi. Kalabalık nedeniyle birçok vatandaşın toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasının verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 23.00 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü. Yoğunluk, Anadolu Yakası’nda yüzde 72'ye, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 67’ye ulaştı.