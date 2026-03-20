Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da MotoGP sahnesine çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP dünya şampiyonasının ikinci ayağı için Brezilya'daki Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek.

Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen MotoGP organizasyonunda sezonun ikinci heyecanı Brezilya'da yaşanıyor. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Goiania şehrinde bulunan 3,8 kilometre uzunluğundaki Autodromo Ayrton Senna pistinde ter dökecek. 

31 tur üzerinden gerçekleştirilecek büyük yarış öncesinde, 21 Mart Cumartesi günü Türkiye saati ile 21.00'de sprint turu atılacak. Ana yarış ise 22 Mart Pazar günü yine Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Sezonun ilk puanları için hedef Brezilya

Kariyerindeki ilk MotoGP deneyimini sezonun açılış etabı olan Tayland Grand Prix'inde yaşayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, zorlu mücadeleyi 17. sırada tamamlamıştı. Prima Pramac Yamaha sürücüsü olan Toprak, ilk yarışta liderin 39.194 saniye gerisinde kalarak tecrübe kazandı. Sezonun ilk galibiyetini 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle Aprilia Racing pilotu Marco Bezzecchi elde ederken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da üst sıraları zorlamayı hedefliyor.


 

