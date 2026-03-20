A Millilerin 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor

Milliler, 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya’yı Beşiktaş Park’ta ağırlayacak. A Milli Takım, rakibini elediği takdirde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı finalin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı’na davet edilen oyuncular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Trendyol Süper Lig 27. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva’da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 30 kişilik aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Hücüm: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari).