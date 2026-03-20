GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
A Millilerin 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek 30 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Milliler, 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya’yı Beşiktaş Park’ta ağırlayacak. A Milli Takım, rakibini elediği takdirde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı finalin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı’na davet edilen oyuncular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Trendyol Süper Lig 27. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva’da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 30 kişilik aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Hücüm: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

 

#A milli takım
#FIFA Dünya Kupası
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
#Spor / 26 Mart 2026
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
#Spor / 26 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek
"Futbolda bahis ve şike" soruşturmasında tahliye kararı: Metehan Baltacı tahliye edildi
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Guardiola'dan dünya gündemine ilişkin eleştiriler geldi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.