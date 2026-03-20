GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızdaki zorlu günleri dayanışmayla inşallah geride bırakacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuştu.

“Zorlu günleri, umut ve dayanışmayla geride bırakacağız”

Ramazan Bayramı mesajında birlik, dayanışma ve destek vurgusu yapan Erdoğan, “Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Bayram ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum. Milletimizin her kesimiyle her sofrayı paylaştık, ramazanın manevi iklimini aynı zamanda tuttuk. Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.” dedi.

"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Ramazan Bayramı’nın anlamına ve Çanakkale ruhuna vurgu yapan Erdoğan, “Ramazan Bayramımızı bizlere yakışır biçimde idrak edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerimizle bu bayramın da hakkını vereceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz.  Önceki gün şanlı tarihimizin Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. yılını idrak ettik. Bu zaferi o kahramanların canlarını feda etmesiyle yazdık. İmanın, inancın, dayanışmanın, birbirine kenetlenmiş insanların ruhunu tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle ezanımız, bayrağımız için tüm şehitlerimizi yad ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

"Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor"

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu çok yönlü krizlere dikkat çeken Erdoğan, “İslam dünyası olarak tuzaklarla dolu bir tuzağı aşmaya çalışıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'da 1000 kişi hayatını kaybetti, zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti.” ifadelerinde bulundu.

"Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir"

Pakistan-Afganistan çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulmasına bayram boyunca ara verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir. Ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun, şer güçlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecektir. Güneşli güzel günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Biz de hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.

#ramazan bayramı
#recep tayyip erdoğan
#Gündem / 28 Mart 2026
#Yaşam / 27 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.