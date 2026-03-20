Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, başkent Moskova’da katıldığı bir etkinlikte enerji piyasasına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın yerel piyasayı etkilememesi için stratejik adımlar atılabileceğini belirten Rubtsov, sevkiyat kısıtlamalarının gündemde olduğunu vurguladı.

Rusya’nın halihazırdaki akaryakıt stoklarının iç talebi karşılayacak düzeyde olduğunu ifade eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

Küresel gerilim fiyatları tetikliyor

Halihazırda benzin ve dizel türlerinde kısmi ihracat yasakları uygulayan Rusya'da, üretici firmalar bu kısıtlamaların dışında tutuluyor. Ancak Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafik aksamaları, küresel arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekiyor. Moskova yönetimi, bu dışsal baskıların iç pazardaki fiyat istikrarını bozması halinde ihracat kapılarını tamamen kapatmayı planlıyor.



