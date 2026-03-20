GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Ekonomi Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali

Enerji piyasalarındaki dalgalanma üzerine konuşan Rus yetkililer, iç pazarda arz güvenliğini korumak adına benzin ihracatının durdurulabileceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, başkent Moskova’da katıldığı bir etkinlikte enerji piyasasına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın yerel piyasayı etkilememesi için stratejik adımlar atılabileceğini belirten Rubtsov, sevkiyat kısıtlamalarının gündemde olduğunu vurguladı.

Rusya’nın halihazırdaki akaryakıt stoklarının iç talebi karşılayacak düzeyde olduğunu ifade eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

Küresel gerilim fiyatları tetikliyor

Halihazırda benzin ve dizel türlerinde kısmi ihracat yasakları uygulayan Rusya'da, üretici firmalar bu kısıtlamaların dışında tutuluyor. Ancak Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafik aksamaları, küresel arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekiyor. Moskova yönetimi, bu dışsal baskıların iç pazardaki fiyat istikrarını bozması halinde ihracat kapılarını tamamen kapatmayı planlıyor.


 

RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.