Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında %55 ilerleme sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde Sakarya'da yapımı devam eden dev tesisle ilgili yazılı açıklama yaptı. 18 bin metrekarelik alana sahip fabrikanın Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine stratejik bir katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, üretim, montaj ve test süreçlerinin tek bir çatı altında toplanacağını vurguladı.

Hedef bu yıl içerisinde hizmete açmak

Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk yerli hızlı treninin bu tesiste hayat bulacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"4,5 ayda çalışmalarımızda yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde fabrikayı hizmete almayı hedefliyoruz. Artık hızlı trenlerin teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten ve test eden bir Türkiye var."

Kendi enerjisini güneşten üretecek

Çevre dostu bir üretim modelinin benimsendiğini kaydeden Uraloğlu, fabrikanın enerji ihtiyacının kurulacak güneş enerji sistemi (GES) ile karşılanacağını belirtti. Uraloğlu, bu sayede hem sürdürülebilir bir model oluşturulacağını hem de karbon ayak izinin azaltılacağını ifade ederek, raylı sistemlerde yerliliği artırırken doğayı koruyan bir anlayışı esas aldıklarını ekledi.