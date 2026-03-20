Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ramazan Bayramı ülkemiz için hayırlara vesile olsun"

Bayram namazı çıkışında vatandaşlarla selamlaşan ve ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ramazan ayının önemine ve toplumsal birliğe dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın."

Bölgedeki çatışmalara ve İsrail'in saldırılarına yönelik net mesajlar veren Erdoğan, yaşanan zulmün cezasız kalmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını dua ve iyi dileklerle tamamladı:

"Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın diyorum."