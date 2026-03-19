İran, Arap ülkelerindeki ABD üslerine 4 bin 192 saldırı düzenledi

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak başlattığı misilleme operasyonları kapsamında Körfez bölgesindeki askeri hareketliliğini artırdı. 28 Şubat tarihinden itibaren 19 gün içerisinde gerçekleşen operasyonlarda; çoğunluğu Körfez hattında bulunan 7 farklı Arap ülkesindeki ABD üsleri ve kritik tesisler hedef alındı. Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu süre zarfında en az 4 bin 192 füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

Hava savunma sistemleri teyakkuzda

Saldırıların merkez üssü haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yoğun bir savunma trafiği yaşandı. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 327 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1699 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

BAE'yi sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ederken; Umman 16 İHA ile en az hedef alınan nokta oldu. Kuveyt ordusu ve resmi makamlar, ülkede 260 füze ve 542 İHA saldırısının engellendiğini kaydetti.



