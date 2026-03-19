AjansHaber Dünya İran, İsrail hedeflerini ve ABD 5. filosunu vurduğunu duyurdu

İran, İsrail hedeflerini ve ABD 5. filosunu vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları, “Sadık Vaat 4 Operasyonu” kapsamında İsrail’deki stratejik noktalar ile ABD’nin Bahreyn’deki deniz üssünün hedef alındığını açıkladı.

İran, İsrail hedeflerini ve ABD 5. filosunu vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 64. dalgasının başlatıldığı bildirildi. Şafak vaktinden bu yana devam eden saldırılarda, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgeleri ile ABD ordusuna ait 5. Deniz Filosu’nun hedef alındığı kaydedildi. Operasyonun halen sürdüğü belirtilen açıklamada, saldırıların kapsamına dair teknik detaylar paylaşıldı.

Stratejik tesisler ve askeri noktalar hedefte

Saldırıların merkezinde Ben Gurion Havalimanı, yakıt tankerleri ve askeri toplanma alanlarının bulunduğu ifade edildi. Devrim Muhafızları; Hayfa merkez cephesi, Hayfa rafinerisi ve Rişon Let Zion rafinerilerinin ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu dalga, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgelerindeki hedeflere ve terörist ABD ordusunun 5. deniz filosuna karşı bugün şafak vaktinden itibaren başladı ve devam ediyor." ifadesine yer verildi. 

Ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki üssünün orta menzilli füzelerle ateş altına alındığı teyit edildi.


 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
