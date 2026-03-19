İran, İsrail hedeflerini ve ABD 5. filosunu vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 64. dalgasının başlatıldığı bildirildi. Şafak vaktinden bu yana devam eden saldırılarda, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgeleri ile ABD ordusuna ait 5. Deniz Filosu’nun hedef alındığı kaydedildi. Operasyonun halen sürdüğü belirtilen açıklamada, saldırıların kapsamına dair teknik detaylar paylaşıldı.

Stratejik tesisler ve askeri noktalar hedefte

Saldırıların merkezinde Ben Gurion Havalimanı, yakıt tankerleri ve askeri toplanma alanlarının bulunduğu ifade edildi. Devrim Muhafızları; Hayfa merkez cephesi, Hayfa rafinerisi ve Rişon Let Zion rafinerilerinin ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu dalga, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgelerindeki hedeflere ve terörist ABD ordusunun 5. deniz filosuna karşı bugün şafak vaktinden itibaren başladı ve devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki üssünün orta menzilli füzelerle ateş altına alındığı teyit edildi.



