Restorasyonu biten üç tarihi cami bayramda ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlık vakıf eserlerini geleceğe taşıma vizyonu kapsamında restorasyon süreci tamamlanan üç büyük camiyi Ramazan Bayramı’nın ilk günü vatandaşlarla buluşturuyor.

Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Isparta Ulu Camii, yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından yeniden hizmete hazır hale getirildi.

Depremin izleri silindi

6 Şubat depremlerinde hasar alan Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi’nde zemin analizleri yapılarak yapısal dayanım artırıldı. Özgün mimari unsurların korunduğu camide, mekanik sistemler modern ihtiyaçlara göre güncellendi. Benzer şekilde Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi’nde de zemin güçlendirme ve çini temizliği yapılarak tarihi doku ihya edildi.

Bakan Ersoy’dan açıklama

Restorasyon süreçlerini değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun."



