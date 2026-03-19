ABD'de üst düzey isimlerin kaldığı üs üzerinde İHA alarmı

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan üç yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ikamet ettiği Fort McNair askeri üssü üzerinde gizemli insansız hava araçları görüldü.

Son 10 gün içerisinde tek bir gecede birden fazla İHA'nın tespit edildiği, ancak bu araçların kaynağının henüz belirlenemediği öne sürüldü. Söz konusu hareketlilik üzerine Beyaz Saray'da üst düzey bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanların tahliyesi gündeme geldi

Haberde, İran ile yaşanan gerilimler nedeniyle ABD ordusunun olası tehditlere karşı teyakkuzda olduğu belirtildi. Güvenlik zafiyeti riskine karşı iki bakanın farklı lokasyonlara nakledilmesi değerlendirilse de henüz yer değişikliği yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca." ifadelerini kullanarak detay vermekten kaçındı.



